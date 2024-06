Dois homens suspeitos de serem integrantes de um esquema criminoso de falsificação de documento público e estelionato foram presos preventivamente nesta quarta-feira (12), em Caxias do Sul. Um deles estaria se passando por advogado para captar clientes e o outro era, de fato, advogado e teria fornecido senhas de acessos aos sistemas judiciais. As prisões ocorreram durante a operação denominada Better Call, deflagrada para desmantelar o esquema fraudulento.