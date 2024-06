Um dos suspeitos de matar o taxista de Caxias do Sul João Vieira da Silva, 64 anos, em Jaguaruna, sul de Santa Catarina, foi preso no final da tarde de segunda-feira (17). Conforme o delegado da Polícia Civil da Comarca de Jaguaruna, Leandro Loreto, a prisão ocorreu na região do município de Morro da Fumaça (SC), distante cerca de 25 quilômetros do local do crime. O delegado afirma que seguem às buscas a outro suspeito e que a investigação está apurando a motivação do homicídio.