Na manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Civil de Flores da Cunha, com apoio de policiais de cidades vizinhas, desencadeou uma operação contra tráfico de drogas e associação ao tráfico. Cinco pessoas foram presas e sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Durante a ação, um adolescente foi apreendido por posse de entorpecentes. As prisões ocorreram nos bairros Centro e União e, no interior, no Travessão Rondelli.