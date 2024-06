Na noite desta quinta-feira (30), um homem de 36 anos foi preso com aproximadamente 10 quilos de drogas em Caxias do Sul. Maconha, crack, cocaína e munições de arma de fogo estavam na mochila dele e em um depósito localizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os endereços onde aconteceram as abordagens não foram divulgados pela polícia.