Quatro fuzis foram apreendidos durante operação do 4º Batalhão da Polícia de Choque na tarde desta quarta-feira (22), em Caxias do Sul. Os policiais, em conjunto com o Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO/Serra), encontraram o local que era utilizado para guardar o armamento no bairro Primeiro de Maio.