Um homem de 29 anos foi preso na manhã desta terça-feira (9), em Caxias do Sul, suspeito de envolvimento em um assassinato registrado no dia 11 de fevereiro, no bairro Marechal Floriano. Ele foi preso temporariamente por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no bairro De Lazzer.