Um homem foi morto a tiros às margens da BR-116 em Caxias do Sul. Ele foi identificado como Luciano de Borba Rei, 49 anos. O crime foi registrado por volta das 21h de segunda-feira (1º), entre as ruas José Bisol e Rodrigues Alves, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Com este homicídio, a cidade contabiliza 39 mortes violentas desde o começo de 2024.