Dois homens, de 49 e 42 anos, foram presos com cerca de 16 mil maços de cigarros contrabandeados na manhã desta segunda-feira (22) em Vacaria. Eles foram capturados durante uma operação de combate à sonegação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Receita Federal no posto fiscal Passo do Socorro. A ação também contou com o apoio da Brigada Militar.