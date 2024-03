A Serra foi na contramão do Estado em fevereiro nos indicadores de criminalidade. A região registrou um aumento de 8% nas mortes violentas em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 27 assassinatos, dois a mais do que em 2023. No Estado, ao contrário, a queda foi de 7%, passando de 163 casos no ano passado para 151 este ano. Caxias do Sul e Garibaldi apresentaram as maiores elevações. O maior município da região registrou 15 crimes, contra 12 em 2023 — uma elevação de 25%. Já em Garibaldi foram três em 2024 e nenhum no ano passado. Os dados foram divulgado pelo Governo do Estado nesta terça-feira (5).