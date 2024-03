Será julgado nesta quinta-feira (21) Everson Luiz Barcelos, 42 anos, na 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul. Ele é acusado de matar a tiros Carlos Eduardo de Moraes no dia 25 de dezembro de 2007, na Rua Manoel Vasco Flores, no bairro Santa Fé. A denúncia do Ministério Público (MP) aponta que a causa da morte foi uma desavença entre autor e vítima.