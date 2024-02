Um jovem de 20 anos morreu em confronto com policiais do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq), em Caxias do Sul, na noite de domingo (11). De acordo com informações da Brigada Militar (BM), outro homem ficou ferido e um terceiro conseguiu fugir da abordagem policial. Conforme a polícia, o confronto ocorreu por volta das 23h50min no bairro Santa Fé, logo depois do trio tentar roubar um carro.