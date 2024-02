A Justiça absolveu o ex-guarda municipal Daniel Neves Rosseti, nesta quarta-feira (7). Rosseti era acusado pelo homicídio de Robson Marques de Souza, morto em junho de 2012, em Caxias do Sul. O júri entendeu que o réu agiu em legítima defesa no caso, que ocorreu na Rua Arthur José Magnus, no bairro São Victor Cohab.