Uma operação integrada prendeu 10 pessoas e apreendeu um adolescente em Caxias do Sul entre a tarde de sexta-feira (26) e a madrugada deste sábado (27). Do grupo detido, seis estavam foragidos e outros quatro foram presos em flagrante. As abordagens ocorreram em endereços diferentes, envolvendo crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.