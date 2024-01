Uma mulher de 27 anos, que não teve sua identidade divulgada, foi esfaqueada no distrito caxiense de Santa Lúcia do Piaí. De acordo com a Brigada Militar, a tentativa de homicídio ocorreu na noite de quarta-feira (10), e a vítima foi encontrada pelo sogro na varanda da residência em que mora na Estrada Água Azul na madrugada desta quinta-feira (11).