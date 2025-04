Três alunos teriam participado de ataque a professora esfaqueada em Caxias do Sul

Ataque aconteceu no início da tarde desta terça-feira (1º). Porthus Junior / Agencia RBS

O ataque a facadas a uma professora de inglês nesta terça-feira (1º) teria sido planejado por um aluno de 15 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi, no bairro Fátima Baixo. Além dele, outro estudante de 14 e uma aluna de 13, todos do sétimo ano, também são suspeitos de terem participado da ação, segundo a Polícia Civil. A adolescente é suspeita de ter dado suporte enquanto os dois estudantes são suspeitos de terem desferido as facadas.

As informações foram repassadas pelo vice-prefeito de Caxias do Sul, Edson Néspolo, que esteve reunido com a equipe diretiva e com os professores da escola logo após o ataque. Segundo ele, a mãe do estudante de 15 anos teria sido chamada na instituição na segunda-feira (31) para ser notificada sobre atos agressivos dele.

— Todos os elementos identificam que foi uma coisa pensada, planejada pelo aluno e por um colega dele. Acho que foi um pouco de retaliação, infelizmente, contra uma professora que não tinha praticamente nada a ver com isso. E ele se vingou na primeira pessoa que encontrou. A própria idade dele, de 15 anos, no sétimo ano, já demonstra que ele está muito adiantado com a idade para o ano dele. — afirmou o vice-prefeito.

Segundo Néspolo, a adolescente já foi apreendida pela Brigada Militar, que segue as buscas pelos outros dois envolvidos juntamente com a Guarda Municipal.

Câmeras de segurança da escola, instaladas inclusive dentro da sala de aula, não estariam funcionando no momento:

— Eu não quero precipitar fatos, mas pode ser que os próprios suspeitos tiraram a câmera da sala de aula. Isso quem vai dizer agora é a polícia. Que está fazendo todo o levantamento, mas tudo leva a crer que a câmera da própria área pode ter sido retirada numa ação premeditada deles.

O vice-prefeito esteve na escola para manifestar solidariedade à professora e prestar apoio para o corpo docente e aos alunos. Questionado sobre a segurança na escola, Néspolo afirmou que é algo a ser perseguido, fornecendo equipamentos para as escolas, mas ponderou:

— Identificar um aluno que entra na escola com uma faca dentro da mochila é muito difícil, um aluno que não é estranho, que é da própria escola. É muito complicado tu prevenires uma ação como essa.

Buscas pelos adolescentes

O delegado regional da Polícia Civil na Serra, Augusto Cavalheiro Neto, afirmou que a apreensão de dois adolescentes envolvidos no ataque a facadas a uma professora é a prioridade do trabalho.

— O nosso foco agora é justamente, a saúde da professora, e também a questão da captura desses indivíduos íntegros e o mais rápido possível. As buscas estão ocorrendo nas proximidades, em bairros próximos da escola e em locais pontuais que a investigação apontou em que eles possam estar. É importante localizá-los o quanto antes para que eles sejam trazidos de forma íntegra e que possam efetivamente serem responsabilizados pelo que cometeram de forma dura, de forma enérgica, mas dentro daquilo que a lei estabelece — destacou.

Ele confirmou que uma adolescente de 13 anos foi apreendida e a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) trabalha para identificar qual a participação dela no ato infracional.

Segundo Cavalheiro, as informações preliminares indicam que o ataque foi premeditado, mas isso será confirmado pelo inquérito, a ser conduzido pela DPCA. Os pais dos adolescentes já foram localizados e também serão ouvidos no inquérito.

Uma equipe da delegacia também analisou as câmeras de segurança da sala de aula, que não estariam funcionando no momento da ação.