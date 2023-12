Eliane Boeira da Fonseca, 55 anos, morreu no início da noite desta segunda-feira (4) no Hospital São Pedro, em Garibaldi, após passar dois dias em estado grave. A mulher estava em um HB20, que se envolveu em um acidente na RS-453 no último sábado (2). Ela foi atendida pela equipe médica, mas aguardava uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, que estava superlotada.