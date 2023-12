Um jovem de 25 anos, que ainda não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros na noite de sábado (16), em Caxias do Sul. De acordo com a Brigada Militar (BM), a vítima foi baleada próximo a um bar no bairro Charqueadas, por volta de 22h. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do hospital.