Um homem de 40 anos foi preso por policiais do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) por atirar contra um cachorro em uma propriedade no interior de Caxias do Sul. O crime foi registrado na Estrada do Imigrante na terça-feira (20). O cão de porte médio foi atingido no pescoço e ficou gravemente ferido.