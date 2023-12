Guarda Municipal (GM), Brigada Militar (BM), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil (PC) de Vacaria contam com um reforço tecnológico para o controle da segurança pública. Uma central de videomonitoramento com 577 câmeras foi inaugurada nesta segunda-feira (18), na sede da Guarda. Dessas, 545 são câmeras fixas que ficam instaladas em prédios públicos do município e outras 32 são Speed, ou seja, podem movimentar o enfoque das imagens e estão instaladas em pontos estratégicos de Vacaria. As telas de monitoramento ficam na Guarda, mas os demais órgãos de segurança receberam um link que dá acesso 24 horas por dia às imagens.