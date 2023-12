A Polícia Civil cumpriu dois mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (15) em Canela e um em Xangri-lá. No Litoral Norte, o foco é um imóvel de alto padrão. Denominada de operação Renânia Exitus, a ação mira o tráfico de drogas coordenado pelo maior traficante do município da Região das Hortênsias. O líder da organização criminosa está preso desde 15 de setembro, quando a Polícia Civil cumpriu 89 medidas judiciais no município.