Uma equipe da Polícia Civil de Torres esteve em Caxias do Sul na manhã de quarta-feira (29) para ouvir testemunhas sobre a morte de Bruna de Lemos Rodrigues. A jovem de 23 anos foi encontrada morta em uma piscina de uma casa em Torres no domingo (26). O imóvel, localizado na Rua Belmiro Agostini, no bairro Praia Real, tinha sido alugado por ela e amigos.