Foi lançada nesta terça-feira (14), na sede do Sindilojas, mais uma edição da Operação Black Friday, organizada pelas forças de segurança e pelas entidades representativas do comércio de Caxias do Sul para coibir os crimes de furto e roubo nos meses de maior movimento do comércio na cidade. A ação, especialmente na área central, segue até o dia 30.