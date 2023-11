O vice-prefeito de Ipê, José Mário Grazziotin, assume o Executivo nesta segunda-feira (6), após a morte do prefeito Cassiano De Zorzi Caon, 53 anos. Caon (MDB) foi encontrado morto por familiares na manhã de sábado (4), na casa dele, na localidade de Capão do Bugre, em Fazenda da Serra, no interior do município.