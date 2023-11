O prefeito de Ipê, Cassiano De Zorzi Caon, 53 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (4). Ele estava em casa, na localidade de Capão do Bugre, em Fazenda da Serra, no interior do município. A Brigada Militar (BM) foi acionada por volta de 10h, após os familiares o localizarem no meio da pastagem.