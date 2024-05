As fortes chuvas que atingem a região da Serra também causam reflexos no ensino. Em razão da instabilidade, algumas cidades começam a cancelar as aulas. A prefeitura de Farroupilha informou que sete escolas, sendo seis no interior e uma na cidade, estão com as aulas suspensas até o final desta semana após as fortes precipitações que atingem a região. Já na rede estadual, o governador Eduardo Leite determinou a suspensão das aulas nesta quinta (2) e sexta (3).