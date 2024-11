Montadora com sede na Índia, a Bajaj terá motos vendidas no Rio Grande do Sul pela sua primeira concessionária no Estado. A loja está sendo instalada na Avenida Ipiranga com a Rua Múcio Teixeira, em Porto Alegre. No começo, serão vendidos quatro modelos: Dominar 160, Dominar 200, Dominar 250 e Dominar 400, que custam de R$ 16 mil a R$ 26 mil.