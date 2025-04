Homem é condenado a 13 anos por assassinar empresário em 2011, em Caxias do Sul

Juliano dos Santos Brembatti foi condenado a 13 anos de prisão por assassinar a tiros o empresário Reni Mattana, no dia 24 de junho de 2011 , dentro de um apartamento, no bairro Jardim América, em Caxias do Sul. A condenação foi por homicídio qualificado com motivo torpe e dissimulação. O julgamento durou 15 horas , nesta quinta-feira (17).

Conforme a denúncia, no dia do crime, Brembatti, com 31 anos, foi até o escritório de Mattana, 47, com o pretexto de pagar parte de uma dívida que tinha com ele. Contudo, a execução ocorreu com o objetivo de se livrar dessas cobranças que, segundo o indiciamento da Polícia Civil, eram de R$ 500 mil.