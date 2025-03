Capela Mortuária do bairro Vila Ipê, em Caxias do Sul, é entregue

A nova edificação que abrigará a Capela Mortuária do bairro Vila Ipê, em Caxias do Sul, foi entregue nesta semana. O local, ao lado do Centro Comunitário, tem 144 metros quadrados e conta com duas salas multiuso, copa e banheiros. O espaço, uma reivindicação antiga da comunidade, irá atender a 30 bairros da zona norte da cidade.