Programação da 65ª Romaria e Festa de Nossa Senhora de Caravaggio, em Canela, se inicia na próxima semana

A programação da 65ª Romaria e Festa em Honra à Nossa Senhora de Caravaggio , em Canela, se inicia na próxima segunda-feira (12). Com o tema Peregrinos da Esperança , entre as atividades estão novenas, missas, caminhada de jovens, a Jornada Diocesana da Juventude e uma Romaria Motorizada e de Ciclistas .

As romarias se iniciam no dia 24, com a Caminhada dos Jovens e a Jornada Diocesana da Juventude, às 9h, saindo da Igreja Matriz de Canela, e com Missa Campal na chegada ao Santuário de Caravaggio, presidida pelo Bispo Diocesano Dom João Francisco Salm.