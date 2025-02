Novas tarifas dos pedágios da Serra e Vale do Caí valem a partir deste sábado

Os pedágios da Serra e do Vale do Caí estão com as tarifas reajustadas a partir deste sábado (1º). Os pórticos na RS-122, RS-446 e RS-240 tiveram um aumento entre R$ 0,50 e R$ 0,70, como anunciado durante a semana. As praças são administradas pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).