Câmeras de monitoramento são instaladas em cemitério e ruas de Bento Gonçalves

Rua Herny Hugo Dreher e Avenida Planalto receberam as câmeras.

Com o objetivo de reforçar a segurança e zelar pelo patrimônio público, mais sete câmeras de videomonitoramento foram instaladas em Bento Gonçalves ao longo do mês de janeiro, em áreas estratégicas da cidade.

Em uma ação da secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana (Segimu) e da Coordenadoria de Tecnologia de Informação e Comunicação (Ctec), em conjunto com a secretaria de Segurança do município (Semseg), os equipamentos começaram a ser instalados nos cemitérios municipais. O primeiro contemplado foi o Santo Antão, que recebeu três câmeras.

Conforme a pasta, o cemitério Central já conta com videomonitoramento. Agora, as ações estão sendo ampliadas com o intuito de coibir furto de letreiros dos túmulos. A implantação das câmeras também deve contemplar o cemitério São Roque.