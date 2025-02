Abertura Oficial da Colheita em Caxias do Sul ocorre sexta-feira

A Abertura Oficial da Colheita ocorre na próxima sexta-feira (7) em Caxias do Sul , conforme anunciado pela prefeitura. A cerimônia, que terá também o lançamento da Festa das Colheitas , ocorre nos parreirais da Família Pagliosa, na Estrada Municipal do Vinho, na Terceira Légua, a partir de 17h.

Conforme a assessoria do município, a escolha do local também é uma forma de recordar os 150 anos da Imigração Italiana, celebrados neste ano. Segundo a prefeitura, foi pela Terceira Légua que os primeiros imigrantes chegaram . Além disso, existem parreiras com mais de 130 anos em propriedades ao logo da Estrada do Imigrante.

O evento tem como base Lei Municipal n° 6.848 de 14 de julho de 2008 , de autoria do ex-vereador Getúlio Demori. Originalmente, referia-se à uva. Em 2014, recebeu emenda de autoria do ex-vereador Raimundo Bampi, passando a abranger todos os cultivos. Conforme a lei, o ato deve ocorrer entre 20 de janeiro e 15 de fevereiro.

Segundo a prefeitura, Caxias do Sul é o maior produtor de hortifrutigranjeiros do Estado. Os principais cultivos são de uva, com 68 mil toneladas ao ano, e maçã, com 61,3 mil toneladas ao ano, segundo último Censo Agropecuário do IBGE (2017). Outros itens destacados são tomate (22,8 mil toneladas ao ano), caqui (21,8 mil toneladas ao ano) e cenoura (10 mil toneladas ao ano).