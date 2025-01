UBS de porte 5: conheça os diferenciais do novo modelo de unidade de saúde que será construído em Farroupilha

Farroupilha e Porto Alegre foram os dois municípios do Rio Grande do Sul contemplados com a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porte 5 cada um, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Segundo o Ministério da Saúde, ao todo, em diversas regiões do Brasil, serão construídas 38 UBSs deste porte, com o objetivo de fortalecer a atenção primária à saúde. As unidades serão equipadas com cinco equipes de saúde da família e cinco equipes de saúde bucal.