Obra de recuperação da pista do aeroporto de Caxias do Sul deve começar na próxima semana

Aeroclube de Caxias do Sul / Divulgação

A obra de recuperação da pista de pousos e decolagens do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, está prevista para começar na próxima segunda-feira (27). A informação é do diretor do terminal, Cleberson Babetzki. Os trabalhos serão executados pela empresa Traçado Construções e Serviços, que venceu a licitação realizada pela prefeitura de Caxias do Sul. Os trabalhos devem durar 120 dias e custarão R$ 7 milhões.

Para a realização da obra, o aeroporto ficará fechado das 19h às 11h do dia seguinte. Durante esse intervalo, onde não há voos comerciais previstos, trabalhadores e máquinas ocuparão a pista para a reforma. O projeto prevê a remoção da camada asfáltica, reparos, além da aplicação de um novo pavimento de cinco centímetros de espessura e implantação da sinalização.

As etapas avançarão em pequenos blocos. Isso porque todo o trabalho de remoção, aplicação de asfalto e sinalização precisa começar e concluir no mesmo dia, já que o aeroporto não ficará fechado e nem mudará os horários de voos.

— A obra não vai impactar em nada na movimentação do aeroporto, já que não temos voos comerciais previstos para a noite e durante a manhã, e a aviação civil se organiza com antecedência para operar nos horários que conseguimos atender. É como se todos os dias o canteiro de obras fosse instalado e retirado. Vamos usar máquinas pesadas, que precisam ficar 75 metros longe da pista quando o aeroporto estiver aberto — explica Babetzki.

Ainda segundo ele, na última semana, a empresa responsável pela obra fez os trabalhos de medição da área também durante o horário da noite e manhã, sem impactar no dia a dia das operações do aeroporto. A empreiteira tem experise em obras desta envergadura: a Traçado também foi responsável pelo restauro da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho na capital gaúcha após a enchente.

Conforme o diretor, a recuperação da pista do aeroporto é necessária, uma vez que a atual estrutura apresenta desgaste. Ao mesmo tempo, o investimento é um sinal para que as companhias aéreas ampliem a oferta de voos e mais pousos e decolagens possam ser feitas no aeroporto caxiense.

Outras ações

Além da reforma da pista, outra grande intervenção planejada é a ampliação do terminal de passageiros, cujo projeto foi finalizado e aguarda aprovação para ser licitado. Essas obras são fundamentais para retomar o crescimento sustentável da utilização do aeroporto, pois ofereceriam mais qualidade e conforto nas operações:

O projeto básico para ampliação do terminal de passageiros foi doado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil de Caxias do Sul (Sinduscon). A obra contará com uma estrutura modular metálica, cuja construção deve durar 45 dias.

A ampliação vai se estender para uma área à frente do atual terminal, ocupando parte do estacionamento das aeronaves, com uma ampliação de que deve ser de quase mil metros quadrados. Além disso, uma nova esteira para bagagens e um novo equipamento de raio X e detector de metais também estão previstos.

Recorde de passageiros

O Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, registrou crescimento de 34% no número de passageiros transportados em 2024 em relação ao ano anterior. De janeiro a dezembro, 449.388 passageiros foram transportados em operações comerciais e de aviação civil. Em 2023, foram 334.318 usuários.

De acordo com a Secretaria de Trânsito de Caxias, foram 223.329 embarques e 226.059 desembarques em 2024. O mês de setembro contabilizou os maiores índices, com 34.673 embarques e 35.155 desembarques.