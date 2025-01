Secretário confirma efetivo de 200 guardas municipais até o final do ano em Caxias

Paulo Rosa (no centro) foi empossado pelo vice prefeito Edson Néspolo (à esquerda) e pelo prefeito Adiló Didomenico. Esse será o segundo mandato à frente da pasta. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Caxias do Sul terá, até o final deste ano, mais de 200 guardas municipais. Essa é a expectativa do secretário de Segurança Pública, Paulo Rosa, que confirmou em entrevista ao Gaúcha Hoje desta segunda-feira (20) o início de um novo curso de formação ainda no primeiro semestre desse ano.

Serão 70 novos servidores que atuarão em eventos e na proteção das ruas. Em 2024, Paulo afirma que a Guarda realizou 88 prisões de foragidos e, nos primeiros 20 dias deste ano, já foram oito.

O aumento no número de câmeras de segurança e onde atuarão os novos servidores foram os destaques da entrevista. Confira trechos:

Gaúcha Serra: O cercamento eletrônico foi pauta da primeira gestão. Pretende-se ampliar ele nos próximos anos?

Paulo Rosa: Tanto ampliar quanto melhorar. Hoje nós temos 453 câmaras instaladas, tanto câmeras speed-dome, que são que fazem aquele giro de 90 graus, quanto câmeras fixas. Com elas, tivemos essa redução histórica na criminalidade dos últimos 15 anos, onde foram reduzidos os índices de homicídios, latrocínios, feminicídios e também roubo a pedestre, roubo de veículos e roubo de estabelecimentos comerciais. Nós temos, a nível do município, um financiamento através do Banco de Desenvolvimento da América Latina como parte de tornar Caxias uma cidade inteligente. Isso deve acontecer já no ano de 2025, e acontecendo esse projeto, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) estará dentro dessa ampliação.

Como o senhor, na posição de secretário, pode atuar para trazer mais policiais para a cidade?

Paulo: Isso tem sido uma reivindicação. Eu tenho um contato muito bom com o secretário estadual de Segurança, o Sandro Caron. A prova disso é que já chegaram mais cem policiais militares no município. Sobre a Guarda Municipal, o concurso já foi realizado, já são 150 aprovados. E já estamos com o processo em andamento e devemos iniciar ainda no primeiro semestre o curso de mais 70 guardas municipais. É o maior concurso da história de Caxias em quantitativo de guardas municipais.

Hoje são quantos guardas municipais?

Paulo: Hoje nós temos 152 guardas municipais.

Vai ser possível ver, por exemplo, um guarda municipal na Praça Dante?

Paulo: São sempre no mínimo dois e, para ter um ponto fixo, nós precisamos, não tendo nenhum evento, de oito guardas. Nós tínhamos, desde a Feira do Livro, uma equipe volante sempre na praça e monitorando geralmente todo o perímetro central do município. A Guarda Municipal, ano passado, prendeu 88 pessoas foragidas. Esse ano, em 20 dias, nós já temos 10 flagrantes por tráfico de drogas. Já foram recolhidos oito foragidos em 20 dias. Então esse trabalho é constante.