Morre, em Caxias do Sul, Celina Zengerling, torcedora centenária do Juventude

Morreu nesta quinta-feira (23), em Caxias do Sul, Celina Dal Pra Zengerling, aos 106 anos. A centenária ficou reconhecida no município por apoiar o time do coração, o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, e também por fazer questão de votar nas eleições – na do ano passado não foi, mas participou das eleições gerais de 2022, por exemplo –, mesmo não tendo a obrigatoriedade de comparecer às urnas diante da idade avançada.

Segundo o neto dela, Italo Franzoi Junior, Celina teve uma morte natural na clínica onde vivia, por volta de 9h30min desta quinta-feira. Com duas filhas, quatro netos e quatro bisnetos, Celina nasceu no bairro Galópolis e trabalhou no lanifício da comunidade até se aposentar.

Ativa e sempre atenta ao time do coração, esteve no Alfredo Jaconi em uma rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, quando participou de ação para o Dia dos Avós. À época com 100 anos, entrou com os jogadores no gramado, e assistiu a partida das cadeiras.

Em março do ano passado, fez questão de comparecer mais uma vez ao estádio para acompanhar o time do coração no duelo contra o Grêmio, na final do Gauchão.

À época, Celina contou à reportagem que a ligação com o clube veio do pai, e que desde cedo vivia na torcida:

— Eu gosto do Juventude. Desde o meu pai. E ali a gente ficou sempre com Juventude, Juventude, Juventude — comentou Celina.

Para Italo, fica o legado de uma mulher forte, cuidadosa e dedicada ao trabalho. As memórias afetivas também serão permeadas pelo "melhor bolo mármore", o molho e a cerveja caseira feitas pela avó.

— Para mim, vai ficar a força que ela tinha, a maneira como ela trabalhou, a maneira como ela cuidou de nós, muitas vezes sem ter condições. Ela era muito amorosa com os netos e bisnetos. Sempre foi muito independente e muito participativa na nossa vida — detalha.

A cerimônia de despedida da centenária ocorre na Capela C, do Memorial São José de Caxias do Sul, a partir das 17h desta quinta-feira. A cremação está marcada para as 14h30min de sexta-feira (24), no Memorial Crematório São José.