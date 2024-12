Vinte e três ruas de Caxias do Sul receberão uma primeira camada asfáltica antes da pavimentação definitiva

Rua Thomaz Beltrão de Queiroz é uma das vias que receberam a primeira camada de asfalto. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Desde julho, moradores de Caxias têm convivido com obras de recapeamento em diversas ruas da área urbana. São 66 vias já pavimentadas que integram um pacote de recuperação total ou parcial. Nos últimos meses, contudo, as obras viárias ganharam o acréscimo de outras 23 vias com pavimento em paralelepípedo e que serão asfaltadas. Parte delas, inclusive, já recebeu uma camada asfáltica preliminar, mas quem circula pelos trechos não vê máquinas trabalhando.

Do total de 89 ruas na lista de obras, a Codeca será responsável pelo recapeamento de 42 e pelas 23 que receberão asfalto pela primeira vez. Em outras 24 ruas, a recuperação é executada pela empresa Encopav. A contratação da empreiteira ocorreu porque a empresa pública não tinha capacidade técnica que absorver toda a demanda.

De acordo com o secretário de Obras de Caxias, Norberto Soletti, o cronograma das novas pavimentações prevê que todas as 23 ruas recebam a chamada camada de regularização antes da aplicação do asfalto definitivo. Esse tipo de pavimento, que não esconde totalmente o paralelepípedo, é percebido em ruas como a Thomaz Beltrão de Queiroz, ao lado do Estádio Centenário, e Ernesto Casara, junto a uma das cabeceiras do aeroporto, entre outras.

O secretário não informou quando está previsto o início da etapa definitiva, mas disse que a etapa de regularização já está próxima da conclusão. Segundo Soletti, a Codeca tem equipes dedicadas exclusivamente ao trabalho de recuperação viária. No entanto, parte dos funcionários precisa dividir as atenções com outras demandas.

— A Codeca também atende o Samae e as demandas diárias da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Smosp). E é preciso lembrar que em maio houve o sinistro (destruição da usina de asfalto) e a nova usina começou a trabalhar a todo vapor e outubro — acrescenta Soletti.

Conforme o secretário, o trabalho de substituição de asfalto estava com ritmo mais lento porque a Codeca precisava alugar parte do maquinário. Nas últimas semanas, contudo, a empresa recebeu novos equipamentos, que devem contribuir para o aumento da produtividade.

Conforme a Smosp, do total de 65 ruas a cargo da companhia pública, 28 são consideradas "em andamento". Segundo a Codeca, atualmente a empresa tem equipes na Avenida Rio Branco, em Ana Rech, e nas operações tapa-buracos e remendos, que são mais urgentes.

Obras na zona sul

A Encopav segue um cronograma diferente e com equipes exclusivas trabalhando nas ruas de Caxias. Até o momento, foram recapeadas ruas dos bairros Cruzeiro e Bela Vista e atualmente o trabalho ocorre na Rua Irmã Geni, no bairro Esplanada, e outras 10 ruas também são consideradas "em andamento".

Nas próximas semanas, contudo, existe a possibilidade de paralisação por conta das festas de fim de ano. Um possível período de recesso da empresa deve ser decidido nesta quarta-feira (11) em conversa com o município. Já a Codeca terá férias coletivas entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, mas algumas equipes seguirão trabalhando. A expectativa, contudo, é de que seja possível acelerar o ritmo dos trabalho por conta do tempo seco, comum no verão.

— Acredito que vão dar uma acelerada antes de entrar o inverno — projeta.

Trechos que serão recuperados pela Codeca

Santa Lúcia (10 ruas): Edmundo Pezzi, João Leonardelli, João Prataviera, José Comerlato, Mário Donato Rossi, Nayr Leonzio Covolan, Quintino Biazus, Ruy Christino Ramos, Unibaldo José Hollas, Victor Sanvitto;

Edmundo Pezzi, João Leonardelli, João Prataviera, José Comerlato, Mário Donato Rossi, Nayr Leonzio Covolan, Quintino Biazus, Ruy Christino Ramos, Unibaldo José Hollas, Victor Sanvitto; Marechal Floriano (3): Carlos Bianchini, Professor Marcos Martini, Luiz Covolan;

Carlos Bianchini, Professor Marcos Martini, Luiz Covolan; Centenário (1): Av. Doutor Mário Lopes;

Av. Doutor Mário Lopes; Fátima (2): Doutor Luigi Gallicchio, trecho da Perimetral Norte (Humberto de Campos até a Moreira César);

Doutor Luigi Gallicchio, trecho da Perimetral Norte (Humberto de Campos até a Moreira César); Interlagos (3): Nestor Carlos Fedrizzi, dois trechos da Perimetral Norte (Desembargador José Bernardo de Medeiros até a Humberto de Campos e Cândido João Calcagnotto até a Atílio Andreazza);

Nestor Carlos Fedrizzi, dois trechos da Perimetral Norte (Desembargador José Bernardo de Medeiros até a Humberto de Campos e Cândido João Calcagnotto até a Atílio Andreazza); São José (4): Moreira César, Trecho da Perimetral Norte, Pio XII, Professor Luiz Fachin;

Moreira César, Trecho da Perimetral Norte, Pio XII, Professor Luiz Fachin; Bela Vista (3): Avenida França, Dionísio Lorandi, José Tovazzi;

Avenida França, Dionísio Lorandi, José Tovazzi; Cruzeiro (5): Av. Padre Raul Accorsi, Luiz Michielon, Mariano Mazzochi, Rodrigues Alves, Travessão Solferino;

Av. Padre Raul Accorsi, Luiz Michielon, Mariano Mazzochi, Rodrigues Alves, Travessão Solferino; Bom Pastor (1): Irmã Geni;

Irmã Geni; Esplanada (3): Ivan Antônio Cercato, Júlio Calegari, Walter Carlos Affonso;

Ivan Antônio Cercato, Júlio Calegari, Walter Carlos Affonso; Kayser (5): Antônio Gattermann, Av. Bom Pastor, Ernesto Casara, Trecho da Perimetral Sul (Av. São Leopoldo até a Antônio Darci Campagnolo), Travessa São Marcos;

Antônio Gattermann, Av. Bom Pastor, Ernesto Casara, Trecho da Perimetral Sul (Av. São Leopoldo até a Antônio Darci Campagnolo), Travessa São Marcos; Salgado Filho (1): Flávio Francisco Bellini;

Flávio Francisco Bellini; Desvio Rizzo (4): Avenida Benjamin Custódio de Oliveira, Cristiano Ramos de Oliveira, João Lain, Thereza Dalcanali Zugno;

Avenida Benjamin Custódio de Oliveira, Cristiano Ramos de Oliveira, João Lain, Thereza Dalcanali Zugno; Forqueta (1): Av. Luiz Franciosi Sério;

Av. Luiz Franciosi Sério; Ana Rech (1): Av. Rio Branco;

Av. Rio Branco; Parque Oásis (1): Bortolo Zanrosso;

Bortolo Zanrosso; São Ciro (1): Av Senador Alberto Pasqualini;

Av Senador Alberto Pasqualini; Planalto (1): Alberto Roese;

Alberto Roese; Jardim das Hortências (3): Renato Masiero, Sirlei da Silva, Zeferino Freitas;

Renato Masiero, Sirlei da Silva, Zeferino Freitas; Petrópolis (1): Quintino Bocaiúva;

Quintino Bocaiúva; Pedancino (1): Estrada Bento Osvaldo Trisch (toda extensão);

Estrada Bento Osvaldo Trisch (toda extensão); Centro (4): Ernesto Alves, Garibaldi, Treze de Maio, Vinte de Setembro;

Ernesto Alves, Garibaldi, Treze de Maio, Vinte de Setembro; Exposição (2): Dom José Barea, Tronca;

Dom José Barea, Tronca; Medianeira (1): Do Rosário;

Do Rosário; São Pelegrino (2): Feijó Júnior, La Salle;

Feijó Júnior, La Salle; Jardim América (1): Humberto de Campos;

Humberto de Campos; Pio X (1): Avenida Rossetti (Pio XII até Moreira César).

Trechos recuperados pela Encopav

Bairro Bela Vista

Avenida França, entre a Rua Vinte e Um de Setembro e a Rua Seleste Formolo e entre a Rua Pedro Giacomet e a Rua Bortolo Zani - 835 metros

Rua Dionísio Lorandi, entre as ruas João Vergani e Bortolo Zani - 450 metros

Rua José Tovazzi, entre a Avenida França e a Rua Luiz Michielon - 350 metros

Bairro Cruzeiro

Avenida Padre Raul Accorsi, entre as ruas Antônio Broilo e Madre Bárbara - 825 metros

Rua Luiz Michielon, entre a BR-116 e a Rua Dionísio Lorandi - 1.070 metros

Rua Mariano Mazzochi, entre as ruas Rodrigues Alves e Luiz Michielon - 100 metros

Rua Rodrigues Alves, entre a BR-116 e a Rua Mariano Mazzochi - 940 metros

Travessão Solferino, entre o Senai Mecatrônica e a Rua Stefano Vergani - 500 metros

Bairro Bom Pastor

Rua Irmã Geni, entre a Rua Sepé Tiaraju até a Av. Dr. Assis Antônio Mariani - 830 metros

Bairro Esplanada

Rua Ivan Antônio Cercato, entre as ruas Luís Segala e Walter Carlos Afonso - 460 metros

Rua Júlio Calegari, entre a Av. Dr. Assis Antônio Mariani até a Rua Zedyr Alquati - 1.410 metros

Rua Walter Carlos Affonso, entre as ruas Ivan Antônio Cercato e Valdemira Raymundi - 300 metros

Bairro Kayser

Rua Antônio Gatterman, entre a Avenida Rio Branco e a Rua José Arlindo Fadanelli - 1 mil metros

Avenida Bom Pastor, entre a Avenida Bom Pastor e a Rua Ernesto Casara - 745 metros

Rua Ernesto Casara, entre as ruas Bortolo Triches e Césare Baldisseroto, sentido Salgado Filho/Kayser - 85 metros

Perimetral Sul, entre a rotatória com a Av. São Leopoldo até a Rua Antônio Darci Campagnolo - 2.580 metros

Travessa São Marcos, entre a Rua Ernesto Casara e a Perimetral Sul - 500 metros

Bairro Salgado Filho

Rua Flávio Francisco Bellini, entre a BR-116 e a Rua Hermínio Antônio Modena - 900 metros

Bairro Desvio Rizzo

Avenida Benjamin Custódio de Oliveira, entre a Rua Arlindo Festugato e a Av Rio Branco - 1,8 mil metros

Rua Cristiano Ramos de Oliveira, entre a RS-453 e a Rua Alexandre Luciano e entre a Rua Maria Cristina Prux da Cruz e a Rua Evaristo Lucchesi - 1.442 metros

Rua João Laim, entre as ruas Hélio Dutra Carnizela e Alexandre Luciano - 450 metros

Rua Thereza Dalcanali Zugno, entre as ruas Reinaldo Soardi e Otília Souza da Silva - 475 metros

Forqueta

Avenida Luiz Franciosi Sério, entre a Rua Augusto Pozzer e os trilhos na Rua da Unidade - 630 metros

Bairro Planalto

Rua Alberto Roese, entre a Rua José Basso e o trevo com a Avenida Marcopolo e Ângelo Quaglioto - 125 metros

Ruas que vão receber asfalto pela primeira vez