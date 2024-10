A Rua Padre Raul Accorsi, no limite do bairro Cruzeiro com o bairro De Zorzi, é a primeira de um pacote de 24 vias que receberão obras de recuperação em Caxias do Sul. O trabalho teve início na manhã desta terça-feira (22), com a assinatura da ordem de serviço. As obras são realizadas pela empresa Encopav Engenharia Ltda, que tem experiência na conservação de rodovias estaduais e federais, entre outras obras viárias.