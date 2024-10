Definida empresa que irá recuperar 24 ruas de Caxias do Sul

Está definida a empresa que irá recuperar o pavimento de 24 ruas em nove bairros de Caxias do Sul. A obra ficará a cargo da Encopav Engenharia Ltda, que tem experiência na conservação de rodovias estaduais e federais, entre outras obras viárias. A homologação do resultado da concorrência ocorreu na última terça-feira (15). A Encopav chegou a ser desclassificada no processo, cujas propostas foram conhecidas em 23 de setembro, mas voltou a participar após apresentação de recurso.