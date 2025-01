Acidente de trânsito deixa cinco feridos na Estrada do Imigrante, em Caxias do Sul

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo Gol, sem placas informadas, deixou cinco pessoas feridas na Estrada do Imigrante, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Caxias do Sul, na tarde deste domingo (29). Entre as vítimas estavam três crianças, uma adolescente de 14 anos, e o condutor, um homem de 36 anos, que ficou preso às ferragens. Não há informações sobre o estado de saúde.