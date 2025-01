Pela quarta vez à frente do Executivo, Nestor Tissot toma posse como prefeito de Gramado

O Teatro Elisabeth Rosenfeld recebeu, na tarde desta quarta-feira (1°), a cerimônia de posse dos cargos do Executivo e do Legislativo de Gramado para a gestão 2025-2028. O evento começou pouco depois das 15h. Reeleito, Nestor Tissot (PP) foi oficializado como prefeito de Gramado ao lado do vice, Luia Barbacovi (PP). Tissot já ocupou o mesmo cargo em 2008, 2012 e 2020.