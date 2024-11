O Sindilojas Caxias realiza, no dia 13, o Lab Talk, com foco em estratégias de marketing digital e o papel da inteligência artificial nas redes sociais. A palestra com Daniela Martins, fundadora e CEO da agência Complexo do Marketing, ocorre a partir das 19h, no Sindilojas (Rua Alfredo Chaves, 820, no Centro).