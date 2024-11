"Sempre é tempo para estudar e conseguir as coisas", diz morador de Caxias que está fazendo o Enem pela primeira vez aos 70 anos

Há quem diga que a idade é apenas um número. Para José Roberto Silveira, morador de Caxias do Sul, esse ditado é uma realidade. Aos 70 anos, ele está fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pela primeira vez e se prepara para a segunda etapa do teste neste domingo (10). Silveira, no entanto, não está sozinho neste "desafio", como ele próprio caracteriza: estima-se que cerca de 10 mil participantes do exame tenham mais de 60 anos neste ano, o que representa 0,23% do total de 4.325.960 inscrições.