O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que realiza a primeira prova no domingo (3), deve reunir 19.441 estudantes na Serra. Somente em Caxias do Sul, são 9.671 registrados para as provas, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).