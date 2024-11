A segunda-feira (11) começou com sol e calor nas cidades da Serra, mas a Climatempo não descarta pancadas de chuvas, isoladas e de poucos milímetros, para o final da tarde. E quem está planejando passar o feriado da próxima sexta-feira (15), Proclamação da República, na praia, as notícias são boas: segundo a Climatempo, as temperaturas vão variar entre 10°C a 28°C na Serra e Litoral até domingo (17).