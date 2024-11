Neste sábado (9), o Parque Natural São Francisco de Assis, em Flores da Cunha, promove duas trilhas, às 9h e às 10h30min. O intuito da visitação é apresentar à comunidade as sete espécies de abelhas nativas da região. Durante o percurso também será possível apreciar a história do parque e as espécies de flora protegidas.