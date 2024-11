Algumas ruas do bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul, passam por obras que ocasionam bloqueios de trânsito nesses próximos dias. Conforme a cecretaria Municipal de Obras (SMOSP), a Avenida França, uma das vias principais do bairro, é a mais impactada nesta fase da obra. As restrições se estendem pelo feriadão e no começo da próxima semana.