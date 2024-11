Com a liberação do trecho entre os km 174 e 181 na BR-116, em Nova Petrópolis, para veículos de grande porte a partir desta sexta-feira (8), somada à Ponte da Cooperação sobre o Rio Caí, no limite com Caxias, inaugurada em 20 de setembro, o fluxo de turistas em Nova Petrópolis deve registrar aumento significativo. É o que projetam a Secretaria de Turismo do município e a Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (Acinp).