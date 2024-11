Equipes do Samu de Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Vacaria são premiadas em competição que avalia agilidade do serviço 

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) das cidades de Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Vacaria foram premiadas por terem sido as vencedoras da Olimpíada do Samu, realizada em setembro. Porto Alegre e Ijuí também foram reconhecidas. A solenidade ocorreu na última quarta-feira (8), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na qual o parlamento gaúcho também concedeu ao serviço a medalha da 56ª Legislatura, em homenagem aos 20 de atuação no Estado.