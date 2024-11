A concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) e a Associação Brasileira de Usuários de Ruas, Estradas e Rodovias (Abur) lançaram nesta quarta-feira (13) o projeto Caminhos Seguros. Com foco na conscientização no trânsito, a mobilização terá ações em novembro e dezembro nas vias administradas pela empresa na Serra e no Vale do Caí, como a RS-122 e a RS-240.